Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 22:29
Yol Harcırahi
Merhabalar. Eşim askeri personel ve tayini çıktı. Bende eş durumu ile il değiştireceğim. Eşime iş yerinden yol Harcırahi verilecek acaba benim içinde ayrı olarak mi verilecek yoksa memur olduğumuz için aileden ssadece 1 kişiye mi veriliyor?

yorguntarihçi
Genel Müdür
03 Temmuz 2023 22:32

Hocam sizde yolluk alacaksınız. Şayet çocuk var ise cocuklar için sadece biriniz yolluk alacak


C.topel
Aday Memur
03 Temmuz 2023 22:36
Evet çocuklarımız da var. Mutemetler olaya tam hakim değil sadece aileden 1 kişi alır diyorlar. Teşekkür ederim
yorguntarihçi, 37 dk. önce

Hocam sizde yolluk alacaksınız. Şayet çocuk var ise cocuklar için sadece biriniz yolluk alacak


yorguntarihçi
Genel Müdür
03 Temmuz 2023 23:05

https://www.google.com/amp/s/www.memurlar.net/haber/608434/es-durumu-tayinlerinde-harcirah-nasil-hesaplanir.html%3famp=1

C.topel, 33 dk. önce
Evet çocuklarımız da var. Mutemetler olaya tam hakim değil sadece aileden 1 kişi alır diyorlar. Teşekkür ederim
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