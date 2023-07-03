Merhabalar. Eşim askeri personel ve tayini çıktı. Bende eş durumu ile il değiştireceğim. Eşime iş yerinden yol Harcırahi verilecek acaba benim içinde ayrı olarak mi verilecek yoksa memur olduğumuz için aileden ssadece 1 kişiye mi veriliyor?

Merhabalar. Eşim askeri personel ve tayini çıktı. Bende eş durumu ile il değiştireceğim. Eşime iş yerinden yol Harcırahi verilecek acaba benim içinde ayrı olarak mi verilecek yoksa memur olduğumuz için aileden ssadece 1 kişiye mi veriliyor?