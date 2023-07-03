Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Temmuz 2023 22:40
Yeni kadro alanlar

Arkadaşlar lütfen bilen biri yazabilir mi yeni kadro alanlarda aday memurluk olayı oluyor mu. Yani bir sene sonra asalet tastik olayı oluyor mu. Altı yıldır çalışıyorum

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