KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


03 Temmuz 2023 22:50
Yapı Ve Kredi Bankası Bireysel Hizmet Ve Satış Yetkilisi

Merhabalar, başlıktaki pozisyondan sınava girdim sonrasında ard arda birinci ve ikinci mülakata girdim ve mülakatlardan hemen sonra e devletten belgeler gönderdim. Bunların hepsi Haziran ayının 9 una kadar gerçekleşti. Belgelerden sonra işte en son inceleniyor dendi ve hala bir dönüş olmadı. Bu durumu yaşayan oldu mu? Olumsuz olunca da bu kadar bekletiyolar mı? Belge gönderiminden sonra kaç gö teklif verildi? Belge gönderiminden sonra bu kadar bekletilip hiç olumsuz olan oldu mu? Yardımcı olursanız sevinirim.

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