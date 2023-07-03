Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Temmuz 2023 22:56
Ayrılış yazısı hakkında?

herkese merhaba iyi akşamlar,

ben adliyeden, cezaevleri kadrosuna atandım,

ayrılış yazısının komisyona gelmediğini,

kimisi karşı komisyonun göndermesi gerektiği, kimisi cezaevinin göndermesini, kimiside adalet pgm göndermesi gerekli diyorlar.

benim nereyi arayıp rica etmem gerek acaba? topu herkes birbirine attığı için ayrılış yazım gelmiyor ve yeni kuruma başlayamıyorum. Ne yapmam lazım acaba? şimdiden teşekkürler.

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