Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 23:04
İzmir tayin hakkında
Arkdaşlar merhaba müzik öğretmeni olarak doğuda 5 yıldır görev yapmaktayım. 146 puan birikmiş zorunlu hizmetimi tamamladım 1 yıl önce. İzmir ve çevre illerine tayin isteyeceğim. Balıkesir çanakkale manisa aydın denizli ve izmir tayinim çıkarmı bu puana yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim

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