Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Temmuz 2023 23:20
Eş tayini hakkında

Bir ara eş tayinleri çok hızlı yapılıyordu neden tekrar yavaşladı bu kadar 2 aydır açıklanmıyor bilgili arkadaşlar cevap verebilir mi?


Serserdeo
Aday Memur
03 Temmuz 2023 23:36

Bende bunu araştırıyorum henüz bir yere yerlesmedim ama tercih yapacağım siz nereye atandiniz

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