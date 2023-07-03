Eş durumu tayin

Arkadaşlar benim adıyaman ilinden bayı da bir ile tayinim çıktı eşim öğretmen ona il dışı tayin yaptırıp başka bir ile tayinimin dönme ihtimali durumu var mıdır acil bilgi ?

Arkadaşlar benim adıyaman ilinden bayı da bir ile tayinim çıktı eşim öğretmen ona il dışı tayin yaptırıp başka bir ile tayinimin dönme ihtimali durumu var mıdır acil bilgi ?