Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Temmuz 2023 23:45
Eş durumu tayin
Arkadaşlar benim adıyaman ilinden bayı da bir ile tayinim çıktı eşim öğretmen ona il dışı tayin yaptırıp başka bir ile tayinimin dönme ihtimali durumu var mıdır acil bilgi ?

hakkan1
Aday Memur
03 Temmuz 2023 23:54
1 yıl felan vermezler sonra verirler

_Özgür Özkan_
Memur
04 Temmuz 2023 00:13

resmi nikahtan sonra ilk tayinde eşinizin bulunduğu ile tayin isteyebilirsiniz. haricinde eşiniz size tabidir.

Eşinizi başka bir ile tayinle gönderip siz de aynı ile tayin isterseniz yukarıda belirttiğim durumu göz önünde bulundururlar.

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