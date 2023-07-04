Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Temmuz 2023 00:32
İşçiliğe geri dönüş
Merhaba, Üniversiteli işçilerin memur olmasi kapsaminda 15.03.2023 tarihinde 399 a tabi memur olduk. Tekrar işcilige geri donus yapabilir miyiz. 15.03.2023

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