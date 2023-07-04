Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2023 01:28
Maaş

Maaşım 15082 TL eş ve çocuk yardımı dahil. Aylık vergi matrahım yani vergiye tabii kazancım 6484 TL. Maaşımdan aile yardımını çık 7500 TL kısmından vergi kesilmiyor. Vergiye tabi olan kalemler hangileri bilgisi olan var mı?

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