Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 01:45
Deprem bölgesindekilere 22 İl hakkında bilgisi olan varmı çok önemli

Arakdaslar bu deprem bölgesindekilere bı hak verildi 22 il diyelim benim bu illerde hiç öğretmen ihtiyacı yok normlar dolu yani bana hiç bir il açilmayacakmi yardimci olursanız minnettar olurum


popcorn007
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 01:47
Norm yoksa açılmaz hocam

Polonyalı
Aday Memur
04 Temmuz 2023 01:50

Peki hocam bişey soracam şimdi bu 45 bin atamadan önce boşluk vardı ama bu 45 binde aldılar oraya am


Polonyalı
Aday Memur
04 Temmuz 2023 01:52

Norm vardı 45 bin atamadan önce şimdi bana acmazlarmi

popcorn007, 34 dk. önce
Norm yoksa açılmaz hocam

popcorn007
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 01:53
Varsa açarlar
Polonyalı, 29 dk. önce

Norm vardı 45 bin atamadan önce şimdi bana acmazlarmi


Polonyalı
Aday Memur
04 Temmuz 2023 01:55

İşte sayın hocam 45bin atama yapıldığında aldılar oralara hala açık olarak gozukurmu acaba yoksa

popcorn007, 28 dk. önce
Varsa açarlar

popcorn007
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 01:56
Yok maalesef
Polonyalı, 26 dk. önce

İşte sayın hocam 45bin atama yapıldığında aldılar oralara hala açık olarak gozukurmu acaba yoksa


Polonyalı
Aday Memur
04 Temmuz 2023 01:59

:( saol hocam

popcorn007, 25 dk. önce
Yok maalesef
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