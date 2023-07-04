Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Temmuz 2023 08:26
Hemşire Eş Durumu
Merhaba arkadaşlar doğu ilinden batı iline tayinim çıktı. Nişanlım bulunduğum doğu ilinin ilçesinde hemşire. İlk atama yeri ancak orada 3. Yılı. Nikah kıyıp ona tabii olabiliyor muyum tekrar?

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