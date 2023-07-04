Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2023 09:03
Bu Farklı Meslek Grupları İçinde Bulunan Memurlar Neden Ağlıyor ?

Sağlıkçı olsun, öğretmen olsun ve bunun gibi örnekler olsun hükümet size zaten zamanında imtiyaz tanıyıp GİH personeli ile arada var olan makası fazlasıyla açmıştı. O zaman GİH personelleri için hiç sesiniz çıkmamıştı. Şimdi olması gereken oluyor. O yüzden hiç kusura bakmayacaksınız. Sadece izleyeceksiniz.!


soforadayi11
Memur
04 Temmuz 2023 09:32

Aglamalarina bakmayın , öğretmen ve sağlıkçı teşvikler , uzmanlık parası ,ek ders ,nöbet ücretleri derken , 7 8 bin TL avantadan para alıyor ,, bu para vhk nin maaşının 100 /75 sine denk geliyor, çoğu memurun çıplak maaş dan başka ödeneği yok , aklı olan kariyer meslek gurupları mühendis müfettiş uzman olmak yerine , öğretmen ve sağlıkçı olur


doks
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 09:34

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230704-6.pdf

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkYeşil pasaportVakıfbank nakit avans limitini azaltmışİşçi maaşları tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktırKurumlar arası geçişte yıllık izinHaziran Enflasyonu ( ENAG )YÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"

Sözlük

gülçin 1 bal kabağı 1 tilki kuyruğu testere 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 etimek tatlısı 4 psikolojik hastalıkların nedeni 2 sahip olduklarınız sonunda size sahip olur 1 batiskaf 2 bir kitabın birden fazla okunması 3 harmanım ben harmanım 2

Son Haberler

Maaş artışı ne kadar olacak? İşte öne çıkan formüllerÖğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin iptal istemi hakkında AYM'de sözlü açıklama yapılacakBrent petrolün varil fiyatı 75 dolarKİT'lerde çalışan sözleşmeli personel listesine 'uçuş tabibi' eklendiAltına yatıran kazandı yıl başından bu yana kazanç yüzde 46

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?