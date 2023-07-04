Özel sektör eş durumu şartları

Arkadaşlar kesin olarak gitmek için ne yapmak gerekiyor eşim 10 aydır çalışıyor ne zaman dilekçe vermeliyim, bir sonraki atama dönemi ne zaman?

Arkadaşlar kesin olarak gitmek için ne yapmak gerekiyor eşim 10 aydır çalışıyor ne zaman dilekçe vermeliyim, bir sonraki atama dönemi ne zaman?