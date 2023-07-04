Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Temmuz 2023 09:08
Özel sektör eş durumu şartları
Arkadaşlar kesin olarak gitmek için ne yapmak gerekiyor eşim 10 aydır çalışıyor ne zaman dilekçe vermeliyim, bir sonraki atama dönemi ne zaman?

Robokop34
Aday Memur
04 Temmuz 2023 09:09
Özel sektör
Toplam 1 mesaj

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