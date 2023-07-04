Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Temmuz 2023 09:37
1 yıllık deneme süresi içinde istifa edip yeniden memur olan var mı?

1 yıllık deneme süresi içinde istifa edip kpss ye girerek merkezi atama ile kamu kurumuna atanan var mı? Kimi istifadan sonra 6 ay bekleme süresi var diyor, kimi 2 yıl hizmet süresi gerekli diyor. Net bilgisi olan veya kendisi böyle bir olay yaşayan var mı?

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