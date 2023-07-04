Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Temmuz 2023 09:46
Yeni Personel Başkanı Nasıl Biridir?

Personel başkanı Ahmet ACAR olmuş. Kimdir nasıl biridir bilen var mı? Özellikle eş durumu atamalarında vicdanlı mıdır?


konyali4206
Aday Memur
04 Temmuz 2023 11:29
meslekten geçmedir iyidir kfkdld
Toplam 1 mesaj

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