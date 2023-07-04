İşçiler bu ay 60 bin lira aldı.

Dsi de çalışıyorum. İşçi abiler 40-45 bandında fark ve 28-29 civarı (ek mesailer dahil) maaş aldılar. En az maaş alan işçi bu ay 60 bin aldı. Ben kadrolu hizmetli memurum evli olmadığım için en düşük memur maaşının altında maaş alacağım. Tahminen 20 civarı. Şimdi soruyorum her işe koşan biz hiçbir sorumluluğu olmayan işçiden neden az maaş alıyoruz ?

Dsi de çalışıyorum. İşçi abiler 40-45 bandında fark ve 28-29 civarı (ek mesailer dahil) maaş aldılar. En az maaş alan işçi bu ay 60 bin aldı. Ben kadrolu hizmetli memurum evli olmadığım için en düşük memur maaşının altında maaş alacağım. Tahminen 20 civarı. Şimdi soruyorum her işe koşan biz hiçbir sorumluluğu olmayan işçiden neden az maaş alıyoruz ?