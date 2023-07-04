Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2023 11:27
İşte Size Kulis Bilgi Kesindir!

KULİS BİLGİ


Malatyalimemur78
Şef
04 Temmuz 2023 11:28
Yapmayın böyle şeyler beee

hiçimben
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 11:38

Ne tarafa doğru gülüyorduk


Skrtdr
Aday Memur
04 Temmuz 2023 11:46

ilkokul mezunu temizlikçi kamu işçisi kendi seviyesinde espiri yapmış. Gülünde rezil olmasın


Berzeee
Aday Memur
04 Temmuz 2023 11:47

Bu memur takımı neden oturduğu yerden para kazanma hevelisi ya Size asgari ücret bile fazla :)

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkYeşil pasaportVakıfbank nakit avans limitini azaltmışİşçi maaşları tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktırKurumlar arası geçişte yıllık izinTemmuz Memur Maaş HesabıHaziran Enflasyonu ( ENAG )

Sözlük

psikolojik hastalıkların nedeni 3 batiskaf 2 dalıp gitmek 1 bir kitabın birden fazla okunması 3 moral 1 Bugün olanlar 2 bal kabağı 1 efendi köle ilişkisi 1 etimek tatlısı 4 şu an çalan şarkı 3

Son Haberler

Çanakkale'de kayıp başvurusu yapılan Rusya uyruklu kadının cesedi denizde bulunduAksaray'da hastanenin temizlik görevlisini darbeden refakatçi gözaltına alındıAltının gramı yüksekten uçuyor: 1.616 TL'den işlem görüyorEPDK, PTF tavan fiyatının yükseltilmesinin vatandaşların faturalarına yönelik bir artış olmadığını bildirdiYunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ mensubu tutuklandı

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?