Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Temmuz 2023 11:29
Kadrolu Hemşire olarak çalışırken usulüne uygun istifa edenler (Üni. hastanesi dahil)

Arkadaşlar merhaba. Kadrolu hemşire olarak çalışırken istifa edenler ve daha sonrasında yeniden açıktan atamaya başvuracaklar var mı ? Veya bu şekilde daha önceden atanmış arkadaşlar var mı ? Bende kadrolu hemşireyim istifa etmeyi düşünüyorum.


ckmk05
04 Temmuz 2023 11:37

Üniversite hastanesinde kadrolu çalışırken istifa edip süreçi bekleyip bu şekilde sağlık bakanlığına tekrardan atananlar varmış.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hemşire seydikemer devlet hastanesi yazan var mı puan kaç ?Derece kademeİller arası Aydın yazan hemşirelerDoktor ve hemşire maaşıİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)ÇKYS unutulduk mu..?2023 haziran iller arasi yer degistirme tayiniHekim sen %70 zam istemişAcil cevap..ağız diş hastanesi klinikte görev tanimi disinda calistirilmaTDS İçin görevde yükselme

Sözlük

şu an çalan şarkı 3 57-58-86 2 iyi geceler anne 1 aöf 2 kadınlarda evde kalma yaşı 4 kapı numarası 1 bir kitabın birden fazla okunması 3 Deprem 2 Bugün olanlar 2 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2

Son Haberler

Çanakkale'de kayıp başvurusu yapılan Rusya uyruklu kadının cesedi denizde bulunduAksaray'da hastanenin temizlik görevlisini darbeden refakatçi gözaltına alındıAltının gramı yüksekten uçuyor: 1.616 TL'den işlem görüyorEPDK, PTF tavan fiyatının yükseltilmesinin vatandaşların faturalarına yönelik bir artış olmadığını bildirdiYunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ mensubu tutuklandı

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?