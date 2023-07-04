MEMUR ZAMMI

Memurlar.netin bizler için yılın en kritik gününde maaş artış haberleri,tahminleri veya kulisleri paylaşması gerekmekteyken,yerine fransa olayları ya da mısıra karşılıklı büyükelçi haberlerini sür manşetten vermesi artık beni niye şaşırtmıyor.yavaş yavaş bilmiyorum görmedim duymadım dan sonra maalesef dördüncü maymun olma yolunda ilerliyorum:(

Memurlar.netin bizler için yılın en kritik gününde maaş artış haberleri,tahminleri veya kulisleri paylaşması gerekmekteyken,yerine fransa olayları ya da mısıra karşılıklı büyükelçi haberlerini sür manşetten vermesi artık beni niye şaşırtmıyor.yavaş yavaş bilmiyorum görmedim duymadım dan sonra maalesef dördüncü maymun olma yolunda ilerliyorum:(