Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 11:35
3 temmuz itibariyle bekar hizmetli maaşı net 10.530 tl
3 temmuz 2023 tarihi itibariyle 14/2 kademeden göreve başlayan ortaokul mezunu bekar bir hizmetlinin maaşı net 10.530 tl, zam hesabı yapılırken baz alınacak tutar kesinlikle bu olmalı, en düiük memur maaşı budur.

Arizonalı
Aday Memur
04 Temmuz 2023 11:38
Bu rakamın üzerinde gösterilen en düşük memur maaşı kesinlikle sahtekarlıktır hesap çok açık ve net.
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