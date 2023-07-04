Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 11:46
İl içi ataması ve emeklilik

Emeklilerin yerine il içinden atama yapılabilecek mi . İnşallah yetişir.


popcorn007
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 12:13

İl içi başvuruları 13 temmuzda başlıyor. yetişir muhtemelen.

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