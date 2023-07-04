KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Temmuz 2023 12:05
2023/1 EEM kaç kadro açar?

Tahminleriniz kaç kadro açılacağı yönünde,Teiaş ve Eüaş alım yapacak mı?Duyum alan var mı? 92 civarı ile Ankara gelir mi acaba?

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