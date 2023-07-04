Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2023 12:41
Ekstra zam değil, Enag'a göre son 3 yılın enflasyon verileri ne ise o oranda maaşların düzenlenmesin

Yetkili sendika bunu talep etmeli bence. Sen az aldın ben çok aldım kavgası işte o zaman biter.

Hükümet yarın lütfedip de refah payı vermiş gibi tüm toplumu yönlendirecek. Yetkili sendikanın bu talebi bu algı oyununu bozacak ve memur olmayan insanların memuru hedef almasının önüne böylelikle geçilmiş olacak.

Diğer türlü alım gücümüz son zamla bile 3 yıl öncesine göre yarı yarıya düşmüş olduğu halde ekstra zam almış gibi gösterileceğiz ve bunun yanısıra maaşı yüksek olan kesim ile düşük olan kesim arasında sen az aldın ben çok aldım diye birbirini kıracak. Memur sen buna dur demeli kanaatindeyim. Çözümü de yukarıdaki taleptir. Ekstra bir şey değil, gerçek enflasyon ne ise onu talep ediyoruz.


EMRE YALCİN
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 13:08
Sarı sendika öyle onurlu şeyler yapmaz

Kalet
Şube Müdürü
04 Temmuz 2023 13:35

İşçilerde 9 bin alan da, 12 bin alan da 14 bin alan da 15 bine tamamlanıp üstüne yüzde 45 zam yapıldı. Yüzde 30-40 arası fazla zam aldığınız kişi ile maaşınızın 22.000'de eşitlendiğini düşünün. Kendinizi nasıl hissederdiniz?

İşçi kardeşlerimizde de tüm maaşların son 3 yılın enag verilerine düzenlenmesi gerekir. Adil olan budur.


Kalet
Şube Müdürü
04 Temmuz 2023 13:39

İşçilerde tam olarak ne yapıldığını bilmediğim için o konuda kesin konuşmak istemiyorum.

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