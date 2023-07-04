Ekstra zam değil, Enag'a göre son 3 yılın enflasyon verileri ne ise o oranda maaşların düzenlenmesin

Yetkili sendika bunu talep etmeli bence. Sen az aldın ben çok aldım kavgası işte o zaman biter.

Hükümet yarın lütfedip de refah payı vermiş gibi tüm toplumu yönlendirecek. Yetkili sendikanın bu talebi bu algı oyununu bozacak ve memur olmayan insanların memuru hedef almasının önüne böylelikle geçilmiş olacak.

Diğer türlü alım gücümüz son zamla bile 3 yıl öncesine göre yarı yarıya düşmüş olduğu halde ekstra zam almış gibi gösterileceğiz ve bunun yanısıra maaşı yüksek olan kesim ile düşük olan kesim arasında sen az aldın ben çok aldım diye birbirini kıracak. Memur sen buna dur demeli kanaatindeyim. Çözümü de yukarıdaki taleptir. Ekstra bir şey değil, gerçek enflasyon ne ise onu talep ediyoruz.