Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 12:54
Müdüre okulun bahçesini temizlemem dedim

YHS memurum Yaz tatili nedeniyle okulun bahçesi düğünn icin belli bir ücret karşılığında kiralandı.

Ancak okulun bahçesini dügun sahipleri temizlememis her taraf pislik içinde ve cam kırıkları mevcut bu nedenle müdüre ben bahçeyi temizlemem dedim ve okula bir hafta kala temizleyeceğimi söyledim.

Arkadaşlar bu konu hakkında yorumlarınızı eksik etmeyin.


arifcelk
Aday Memur
04 Temmuz 2023 13:21
Okul bahçesinde bu tarz etkinliklerin yapılması Bakanlıkca yasaklandı.

Matrix01
Aday Memur
04 Temmuz 2023 13:23

Bilgim yoktu beni aydınlattığın için teşekkür ederim. Okulda tek hizmetliyim davamda hakliyim. Ben öğrencilere hizmet ederim.

arifcelk, 21 dk. önce
Okul bahçesinde bu tarz etkinliklerin yapılması Bakanlıkca yasaklandı.

arifcelk
Aday Memur
04 Temmuz 2023 13:23
07.07.2021 tarihli ve 27937053 sayılı MEB SGB Yazısını Müdürünüze gösterin ve hiç bir temizlik yapmayın. Kendisi açıkça bakanlığın aldığı karara aykırı şekilde okulu kiraya vermiş.

Kagiş
Müsteşar
04 Temmuz 2023 13:29

Kim temizleyecek arkadaş!? Müdür mü?

Ya da bekleyelim kendi kendine mi temizlensin acaba!?

Okullar açılınca öğrenciler mi temizlesin ha ne dersin?

En iyisi biz okulların açılmasını bekleyelim de iş-kur personeli gelsin ona kilitleyelim olur mu!?

Yalnız bir şeye dikkat edin o bahçenin dağınık ve kirli halini oradan tesadüfen geçen bir mülki amir görmesin!? Artık bu kaymakam mı olur, vali mi olur bilemem değil mi!? Canı sıkılan ve şöyle bir okulları gezeyim diyen bir il /ilçe Milli eğitim müdürü de olabilir! Hele ki bakanlıktan birileri olursa (şube müdürleri, daire başkanı, genel müdürler... vs) bak sen şenliğe o zaman!))))

Hadi sana iyi istirahatlerr! Yorma kendini boşver!


arifcelk
Aday Memur
04 Temmuz 2023 13:35
Bak dostum okulun bahçesinde böyle bir etkinliğe izin verilmesi yasak zaten. Hizmetli arkadaş neden temizlesin. Kanuna uygun davranmayan kişi Müdür. Hesap sorulacaksa ondan sorulur merak etme sen.
Kagiş, 13 dk. önce

Kim temizleyecek arkadaş!? Müdür mü?

Ya da bekleyelim kendi kendine mi temizlensin acaba!?

Okullar açılınca öğrenciler mi temizlesin ha ne dersin?

En iyisi biz okulların açılmasını bekleyelim de iş-kur personeli gelsin ona kilitleyelim olur mu!?

Yalnız bir şeye dikkat edin o bahçenin dağınık ve kirli halini oradan tesadüfen geçen bir mülki amir görmesin!? Artık bu kaymakam mı olur, vali mi olur bilemem değil mi!? Canı sıkılan ve şöyle bir okulları gezeyim diyen bir il /ilçe Milli eğitim müdürü de olabilir! Hele ki bakanlıktan birileri olursa (şube müdürleri, daire başkanı, genel müdürler... vs) bak sen şenliğe o zaman!))))

Hadi sana iyi istirahatlerr! Yorma kendini boşver!

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