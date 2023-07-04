Müdüre okulun bahçesini temizlemem dedim

Kim temizleyecek arkadaş!? Müdür mü?

Ya da bekleyelim kendi kendine mi temizlensin acaba!?

Okullar açılınca öğrenciler mi temizlesin ha ne dersin?

En iyisi biz okulların açılmasını bekleyelim de iş-kur personeli gelsin ona kilitleyelim olur mu!?

Yalnız bir şeye dikkat edin o bahçenin dağınık ve kirli halini oradan tesadüfen geçen bir mülki amir görmesin!? Artık bu kaymakam mı olur, vali mi olur bilemem değil mi!? Canı sıkılan ve şöyle bir okulları gezeyim diyen bir il /ilçe Milli eğitim müdürü de olabilir! Hele ki bakanlıktan birileri olursa (şube müdürleri, daire başkanı, genel müdürler... vs) bak sen şenliğe o zaman!))))

Hadi sana iyi istirahatlerr! Yorma kendini boşver!