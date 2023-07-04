Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 12:59
ÖSYM 2. Ve 3. Oturum ücreti

Arkadaşlar sınavdan sonra cumartesi oturumu ücretleri yatmıştı malum. Pazar günü ücretleri bir tek bana mı yat madi? Yoksa genel olan bir durum mu?


Takiyüddinmehmed
Aday Memur
04 Temmuz 2023 13:41

Hepsi yattı, sınav değerlendirmeyi yap

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