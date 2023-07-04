Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Temmuz 2023 13:12
EĞİTİM TAYİNİNDE "SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ" KABUL EDİLİYOR MU?

Herkese iyi günler;

Eğitim Durumu Tayini ile ilgili bölümlerin adını hiçbir Resmi Kaynaktan öğrenemiyorum. böyle bir kaynak var mı. bilen yazarsa sevinirim... ayrı ayrı yerlerde farklı listeler gördüm. bazı listelerde olan Bölümler bazı listelerde yok. o yüzden tereddüt etiğim bölümü sormak istedim. yanlış bölüm tercihi de yapmak istemiyorum. başlıkta da belirttiğim gibi, Spor Bilimleri Bölümü Tayin için kabul ediliyor mu? özellikle bu bölümde okuyup tayin olan arkadaşlar yazarsa sevinirim.

şimdiden teşekkür ederim...

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