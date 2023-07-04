Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Temmuz 2023 13:16
üst bölge tayini

arkadaşlar merhaba 6. bölgede 6 yıldır görev yapmaktayım ve 5. bölgeye geçiş yapmak için üst bölge tayini için dilekçe yazmayı düşünüyorum ama sorum şu beni merkez dışında bir yerde görevlendirme kadromu başka yere verme durumu nedir ve böyle bir şey olursa bunun için ne yapabiliirm , teşekkür ederim.

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