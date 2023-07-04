Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Temmuz 2023 13:31
Polis mi , Sahil Güvenlik mi

Cümleten selamün aleyküm. Çalıştığım yerde Sahil Güvenlik personeli kendi mıntıkasında yani deniz üzerinde yakaladığı düzensiz göçmenleri getirip bizim polis karakoluna bırakıyor. Şahısların üst araması, fotoğraflaması, parmak izi alınması, idari para cezası derken saatlerce biz uğraşıyoruz.Emniyette biz muhafaza edip üstüne İl Göçe idaresine de biz götürüyoruz. Tekrar vurguluyorum, şahıslar polis mıntıkasında alınmıyor. Karakol amirine sorduğumda eskiden beri uygulamanın bu şekilde olduğunu, Sahil Güvenlik bölgesinde de yakalansa sorumluluğun poliste olduğunu söylüyor. Sahil Güvenlikte yeteri kadar personel var, hatta bizden fazlalar. İçimizde aynı sıkıntıyı yaşayan arkadaşlar var mı, bunun prosedürü nedir. Özellikle çalıştığı yerde Sahil Güvenlik bulunan arkadaşlar bilgi verirse çok memnun olurum.

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