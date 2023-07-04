Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2023 13:40
Seyyanen zammın emekliye etkisi
Memur maaşlarına seyyanen +oransal zam yapılacağı anlaşılıyor. Memur emeklileri de memurlarla aynı zammı alıyorlar. Peki seyyanen zam memur emeklisine nasıl yansır?

murdock reis
Genel Müdür
04 Temmuz 2023 14:52

ben de bunu merak ediyorum. emekliliğe etkisi olmayacaksa bu iş hükümetin cinliğidir resmen.

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