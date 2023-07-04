Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 13:45
Bizim maaş farkla birlikte kaç olur gençler?

Maaş artı fark tahmini alalım


tekgöz
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 13:49

12060 tl alıyorum . Tahminim 23 bine yaklaşacağı yönde toplam olarak. farkı da eklersek temmuz maaşım 28 bin diye hesapladım.


Benkemalgeliyorum
Aday Memur
04 Temmuz 2023 13:52

Aynı fikirdeyim hocam

tekgöz, 2 saat önce

12060 tl alıyorum . Tahminim 23 bine yaklaşacağı yönde toplam olarak. farkı da eklersek temmuz maaşım 28 bin diye hesapladım.


al bi de burdan yakö
Aday Memur
04 Temmuz 2023 13:59

Bence 24 bin, sendika ücreti dahil.


Kuskusuz
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 14:14

Adam maaş sormuş sendika ücretini ekleyen mi dersin maaş farkını ekleyen mi dersin!.. Yarın belli olur hocam zurna zırt der yarın bu saatlere kalmadan...


Benkemalgeliyorum
Aday Memur
04 Temmuz 2023 14:17

Az kaldı evet.

Kuskusuz, 1 saat önce

Adam maaş sormuş sendika ücretini ekleyen mi dersin maaş farkını ekleyen mi dersin!.. Yarın belli olur hocam zurna zırt der yarın bu saatlere kalmadan...


Pelinin
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 14:18

Allah yokluğunuzu göstermesin gül gül öldüm :)) hesaplamak uzun saatlerinizi almışa benziyor yormayın bu kadar kendinizi gençler :)))


Benkemalgeliyorum
Aday Memur
04 Temmuz 2023 14:34

Kanka seni hep sibopluyorlar öyle görünüyor . Yorumlar efsane yirs beybi hfjskksla

Pelinin, 1 saat önce

Allah yokluğunuzu göstermesin gül gül öldüm :)) hesaplamak uzun saatlerinizi almışa benziyor yormayın bu kadar kendinizi gençler :)))


Pelinin
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 14:37

Yazık seni okutan öğretmene, hiç mi edep ahlak saygı öğretmediler sana? Merak etme ama böyle devam edersen ben öğreticem sana yakında

Benkemalgeliyorum, 57 dk. önce

Kanka seni hep sibopluyorlar öyle görünüyor . Yorumlar efsane yirs beybi hfjskksla


Kagiş
Müsteşar
04 Temmuz 2023 14:44

Çok güzel olur, iyi olur, hayırlı olurr!)))

Toplam 9 mesaj

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