KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Temmuz 2023 13:49
KPSS LİSANS UZEM KURS ÖNERİSİ

Merhaba,

Mühendislik son sınıf öğrencisiyim. KPSS lisans için uzem kurs öneriniz var mıdır ? (Özellikle Uzem Kurslarından Kpss girmiş büyüklerimden öneri bekliyorum.)

teşekkürler.


yenilerdenbiri
Aday Memur
04 Temmuz 2023 15:04
Youtube yeterli olacaktır hocam. İhtiyacınız soru çözmek olduğundan paranızı ve enerjinizi test kitaplarına ayırın
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