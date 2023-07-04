Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2023 13:59
Hoş geldin cilalı paspaslı Türkiye yeni yüzyılı

Evet ilk okul mezunu taşerondan geçen temizlik personeli Temmuz 30.000 TL

Asker, polis, mühendis, öğretmen ve daha nice eğitimli ülkemizin geleceği hakkı lle kamuda memur olana şuan 15.000-17.000.

Belki Temmuzda 25.000 civarı.

Hoş geldin Türkiye Yüzyılı.

Eğitimin, niteligin ayaklar altına alındığı yeni yüzyıl hoş geldin....


vdtmlr
Genel Müdür
04 Temmuz 2023 14:18

Millet böyle istedi, yapacak birşey yok...

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