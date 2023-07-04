Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 14:06
Sendika üye sayıları

Bugün sendika üye sayıları açıklandı yetkili sendikanın büyük oranda üye kaybettiği ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda 400 binin altına düşmeye sarı sendika bugün 390 binlere kadar geriledi. Üye arkadaşlara sesleniyorum gözünüzü açın hakkımızı aramayan yaralarımızı görmezden gelen öğretmenin itibarını düşüren bu sendikadan ayrılarak en büyük cezayı vermiş olacaksınız.

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