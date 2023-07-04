Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Temmuz 2023 14:35
Unvan degisikligi

Lisans hemsirelikten daha alt bir kadroya unvan degisikligi yapabiliyor muyuz?Örneğin hemsirelikten tıbbı sekreterliğe gecebilir miyiz?

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