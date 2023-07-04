Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Temmuz 2023 14:41
Neden 81 il açılmıyor??

TC bakanlıklarından MEB haricinde HİÇBİR BAKANLIK 22 il şartı diye bir saçmalıkla insanları daha fazla nasıl mağdur ederim yarışına girmemiştir. Doğu görevini yapan depremi yaşamış insanları AF GETİRİLEN YIL tekrar doğu görevine hapsetmek nasıl bir vicdan gerektirir??? 99 depreminde bile bütün illere şartsız tayin açılmıştır, gerçekten aklım almıyor şu bakanlığın oyunlarını artık. İstifa yolu her geçen gün daha cazip geliyor. Bizimde yaşamak istediğimiz bir HAYAT var. Yeter.


Kagiş
Müsteşar
04 Temmuz 2023 14:47

İstifa edin hocam! Hakkınızdır.


Pelinin
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 14:51

Hocam 3 yılını dolduran zaten normal il dışında istediği yere tayin isteyebilir ancak şimdi tüm atamalardan önce herkese tüm illerin açılması diğer insanlara haksızlık olur, öyle olsa sizin dışınızda bu sene kimse bir yere tayin isteyemez, kararın doğru olduğunu düşünüyorum


zefur2015
Aday Memur
04 Temmuz 2023 14:58

Karar yanlış bizim cektigimizi kims çekmedi herseyimizi kaybettik istediğimiz yere gitme hakkı veril


melcea
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 14:59

Bence de tum illere tayin acip, deprem bolgesinde kalanlar icin veya oraya gidecekler icin de tazminat verilmeli. Hizmet puani karin doyurmuyor.


zefur2015
Aday Memur
04 Temmuz 2023 15:00

Bir avuç insan gitmek istiyor zaten çoğu kalacak neden yine deprem bölgelerini verdiler


zefur2015
Aday Memur
04 Temmuz 2023 15:02

Düzeltecekler inanıyorum 5 aydır mücadele veriyoruz boşa gitmeyecek


polnet03
Şef
04 Temmuz 2023 15:30
Cok dogru sizin cektiginizi kimse cekmedi depremon ertedi ghnu cektiniz gittiniz saglikci polisi askeri kaldi herzamanki ogretmeneler topuk
zefur2015, 33 dk. önce

Karar yanlış bizim cektigimizi kims çekmedi herseyimizi kaybettik istediğimiz yere gitme hakkı veril

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