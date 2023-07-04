Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2023 14:47
İçişleri Bakanlığı görevde yükselme sınavı mühendislerin müdürlük sınavına girememesi

Evet içişleri bakanlığı görevde yükselme sınavı sanırım 2024 yılı temmuz ayında açıklanacak. Mühendis kadrosunda görev yapanların müdürlük yerine şeflik kadrosu için sınava girebilmelerini haksızlık olarak görüyorum. Bu konuda bir düzenleme yapılması şarttır. Bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey var mı ?

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