Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Temmuz 2023 14:50
22 bin tl olayı

maaşım 11300 tl bekar 8/2 memurum bende 22000 tl mi alırım yoksa bu rakamın içinde eş yardımı da varmı?


tekgöz
Daire Başkanı
04 Temmuz 2023 15:13

Hocam 11848 baz alıyorlar diye konuşuyor herkes. Ben de buna göre hesap yaptım ama ne kadar doğru bilmiyorum. Belki de 10500 ü baz alacaklar ....kimse bir şey bilmiyor sadece tahmin. Nerede çalıştığınızı merak ettim. Ben de 10 yıllık memurum . Aldığım maaş 12060tl.


Makinatocu
Şube Müdürü
04 Temmuz 2023 15:21

omurgalı bir sendika olsa,şöyle korkusuz , çalışanın hakkını almadan masadan kalkmayan kimseye eyvallahı olmayanbir sendika olsa bir grev kararı alsa var ya zamlar memurun önüne serilir net söylüyorum . herkes birbirini çok hafife alıyor bu ülkede

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkYeşil pasaportVakıfbank nakit avans limitini azaltmışYÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"İşçi maaşları tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktırKurumlar arası geçişte yıllık izinTemmuz Memur Maaş Hesabı

Sözlük

batiskaf 2 hangi film karakterisin 4 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 3 aöf 4 psikolojik hastalıkların nedeni 5 Deprem 2 bal kabağı 2 editörlerin yetkileri 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 4 iyi geceler anne 1

Son Haberler

Traktörde öğrendiği sürücülüğü İstanbul trafiğinde pekiştiren kadın halk otobüsü şoförü olduDiyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan vekaletle kurban kesimi açıklamasıÖğretmenler, alan değişikliği için açıklama bekliyorAkşener, yeni GİK üyeleriyle bir araya geldiAraştırma: Parkinson hastalığı, akıllı saatler sayesinde 7 yıl önceden teşhis edilebilir

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?