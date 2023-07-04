KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Temmuz 2023 14:56
KPSS puanı

Merhabalar, üniversite mezunuyum ve kpss puanım var fakat açıktan bir bölüm okumak istiyorum. Kpss puanım yanar mı?


yenilerdenbiri
Aday Memur
04 Temmuz 2023 15:02
Yanmaz
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