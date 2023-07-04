Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Temmuz 2023 15:08
Hizmet belgesi

Hizmet belgesinde 7433 sayılı kanun 657 4 b sozlesmeliden 657 4a ya geçiş için yazıyor 4cye geçiş için yazması gerekmiyor mu son kadro hakkından yararlandim memur kadrosuna geçtim sorun var mi Bilen

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