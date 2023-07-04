Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Temmuz 2023 15:42
4-b sözleşmeli personel maaşı 22 bin TL yükseldiği

4-b sözleşmeli personel in maaşı 22000 tl yükseldiğinde ssk ya göre prim yüksek olması emekli aylığını ne oranda katkısı olur bilgisi olan arkadaşlar cevap verebilirmi

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