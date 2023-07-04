KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Temmuz 2023 15:57
Arkadaşlar kpss 2024 lisans ve yds aynı anda çalışılabilir mi?

Kpss ve yds yi birlikte yürütüp ikisinden de yüksek puan alan var mı?


melihatalay
Aday Memur
04 Temmuz 2023 16:23

Varsa bir de nasıl çalıştıklarını yazarlarsa çok iyi olur


strongwoman
Aday Memur
04 Temmuz 2023 17:06

Temel varsa yurutulebilir ama temel yoksa oncelik kpss bence.

Kpss her sene olmuyor ama yds yılda iki kez oluyor.

Yds siz atama olur ama kpss siz olmaz

O yüzden kpss den sonra gelecek puana göre çalışma kararı aldım ben...

melihatalay, 53 dk. önce

Varsa bir de nasıl çalıştıklarını yazarlarsa çok iyi olur

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