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Editörler : oto-danisman-expert


04 Temmuz 2023 16:20
mederim.com

Haftalık Kişisel E-Bülten Hizmetiniz!Yazıları okumak için vaktiniz mi yok? Seçtiğiniz yazıların linklerini bize e-posta ile gönderin. Biz, her Pazar günü bu linklerdeki içeriklerin kısa özetlerini bir e-posta ile sizlere sunacağız.

https://mederim.com

Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Haftalık Kişisel E-Bülten Hizmeti!

Yazıları okumak için vaktiniz mi yok?

Seçtiğiniz yazıların linklerini bize e-posta ile gönderin.

Biz, her Pazar günü bu linklerdeki içeriklerin kısa özetlerini bir e-posta ile sizlere sunacağız.

Meditasyon, "tefekkür ve derin düşünce" anlamına gelen İngilizce bir kelimedir. Kökeni Latince'deki "mederi" fiilinden gelir, bu da "ilgilenmek, kaygılanmak, endişe etmek" anlamlarına gelir. Biz de, bu hizmetimize "mederim" adını verdik çünkü sizin sınırlı zamanınız olduğunda okuyamadığınız konular için endişelenmenizi istemiyoruz. Size özel pazar gazetenizi e-posta kutunuza ulaştırarak size destek olmayı amaçlıyoruz.

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