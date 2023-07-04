Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


04 Temmuz 2023 16:27
İlksan

İlksan tam olarak ne oluyor,ne işimize yarıyor?Memuriyete yeni başladım,konu hakkında bilgim yok.İlk maaştan 194 lira kesinti oldu.Siz iptal ettirdiniz mi?İptal edince kesileni geri alabiliyor muyuz?Kesmek için ne yapmak gerekiyor?

Çok Yazılan Konular

Son iki harften kelime bulma oyunuKelime türetmece oyunuGececi tayfa 3 Harf Oyunu.slx:)))Bir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))Hemen biri ile tanışıp nikah kıymak istiyorumHangi meslekten birisiyle tanışmak isterdiniz?Şu anda o kişi bunu okuyacak buraya ne yazarsın ?aşkı yaşamak için ne gerekir ?=Son soruyu yanıtla

Sözlük

kelimeleri titizlikle seçmek 1 kemençe 1 efendi köle ilişkisi 1 artık kimsenin karşı tarafı dinelmemesi 3 Bugün olanlar 3 midyat 1 beste 1 zülfü livaneli 1 iyi geceler anne 1 bal kabağı 2

Son Haberler

Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanname ve bildirimleri verme süresini uzattıKamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktıTıp mezunu otobüs şoförü cinayetinin faili de tutuklandıAnkara Emniyetinin 'Hayalet İz Operasyonu' 18 aylık fiziki ve teknik takiple düzenlendiİnce'ye 'sosyal medya kumpası' sanıkları hakim karşısına çıkıyor

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?