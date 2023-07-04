Seyfi demirsoy hemşire

Merhaba arkadaşlar eş tayini yapacağım buca seyfi demirsoy eah ile ilgili bilgisi olan var mı çalışma durumu mesaileri vb nelerdir yardımcı olabilirseniz çok sevinirim

Merhaba arkadaşlar eş tayini yapacağım buca seyfi demirsoy eah ile ilgili bilgisi olan var mı çalışma durumu mesaileri vb nelerdir yardımcı olabilirseniz çok sevinirim