Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


04 Temmuz 2023 16:37
Toplu Sözleşme

Ben İl Belediyesinde memurum, Sosyolog olarak görev

yapmaktayım. Kurumumuz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik farklı kollarda

bir çok yardım yapmakta. Bende kurumun sosyal yardımlaşma biriminde görev

almaktayım. Bu anlamda kurum olarak başvuru yapan veya ismi herhangi bir yerden

bizlere bildirilen ailelere yardım öncesi ev ziyareti yapıyor ihtiyaçlarını

tespit ederek sıkıntıları, istek ve şikayetleri dinleniyor. Bu çalışma 1 saatlik

saha çalışması ile olan çalışmalar da değil mesaimizin yarısı saha da geçmesine

rağmen bizlere toplu sözleşmede yer verilmediği için arazi tazminatı

verilemiyor. Beş yıldan fazla sahada aktif çalışan, pandemi döneminde maskeyle

insanlar oturduğu yerden zor nefes alırken o maskeyle ev ziyaretleri yapan biri

olarak teknik personel olarak kabul ediliyoruz madem biz Sosyologların ve bizim

gibi arazi alamayan peyzaj mimarı arkadaşlarımızın bu toplu sözleşmede yer verilmesini

talep ediyorum. Benim gibi olan var mı ? Varsa eğer sizlerinde sendikaya yazmanızı rica

ediyorum. Ne kadar çok olursak o kadar çabuk çözüme kavuşur.

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