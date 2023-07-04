KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Temmuz 2023 16:40
Apron nitelik kodlari
Aprondaki nitelik kodlarını bilen birisi açıklayabilir mi? B sınıfı ehliyet ve ekstra E sınıfı ehliyet mi lazım? 7302 kodu ve 7321 nitelik kodlarını açıklayabilir misiniz araştırıyorum anlayamadım

operasyonmemuru
Aday Memur
04 Temmuz 2023 16:45

B Sınıfı ehliyet yeterli


neondoksaniki
Aday Memur
04 Temmuz 2023 16:47
7302 nitelik kodu nedir? 2022 2tercih klavuzunda bu da var
operasyonmemuru, 32 dk. önce

B Sınıfı ehliyet yeterli

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

DSİ yedeklerTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Dhmi Aim için değer mi?2024 KPSS için 2023 Kitapları Kullanılır mı?Apron memurluğu bekleyenlerArkadaşlar kpss 2024 lisans güncel bilgiler hakkindaEem temmuz atamasıBahçelievler Belediye Başkanlığı İİBF'den Alım YapıyorKoruma ve güvenlik atama

Sözlük

dik duruş 2 göçebe 2 yazım yanlışı 1 artık kimsenin karşı tarafı dinelmemesi 3 kapı numarası 1 Bugün olanlar 3 etimek tatlısı 4 dalıp gitmek 1 beste 1 dolunay 1

Son Haberler

Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanname ve bildirimleri verme süresini uzattıKamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktıTıp mezunu otobüs şoförü cinayetinin faili de tutuklandıAnkara Emniyetinin 'Hayalet İz Operasyonu' 18 aylık fiziki ve teknik takiple düzenlendiİnce'ye 'sosyal medya kumpası' sanıkları hakim karşısına çıkıyor

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?