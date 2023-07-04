Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


04 Temmuz 2023 16:53
SYDV'nin Açtığı Sosyal Proje Kapsamında Adem Merkezleri Hangi Kanuna Tabii Çalışıyor?

Arkadaşlar merhaba. Sorum başlıktaki gibi. SYDV'nin açtığı Adem merkezleri var. Bu merkezde çalışan personel hangi kanuna tabi çalışır? Geçici personel olarak çalışıyorum sözleşmemin bitmesine daha süre var doğum izni vs analık izni haklarım mevcut mudur? Yardımcı olabilir misiniz?

Çok Yazılan Konular

Büro işçisi ile beline kadar çamurda çalışan maden işçisinin aynı maaşı alması caiz midir?Şehir hastanesi mağdurları

Sözlük

nohut 1 kenef 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 4 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 2 imrahor 3 bir kitabın birden fazla okunması 3 fermene 1 iyi geceler anne 1 sıkılmak 2 kıskandırmak 2

Son Haberler

Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanname ve bildirimleri verme süresini uzattıKamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktıTıp mezunu otobüs şoförü cinayetinin faili de tutuklandıAnkara Emniyetinin 'Hayalet İz Operasyonu' 18 aylık fiziki ve teknik takiple düzenlendiİnce'ye 'sosyal medya kumpası' sanıkları hakim karşısına çıkıyor

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?