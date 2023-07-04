Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Temmuz 2023 16:56
Polise adalet yok mu?

Herkese kolay gelsin tüm egm personelinin ayağına taş değmesin

Benim kapı komşumun oğlu jandarma uzman çavuş ve samsun da görev yapıyor.Benim amca oğlu ise polis Ve şuan erzincanda.Bayrama jandarma uzman çavuş izne geldi ortalama 25-26k buluyor dedi ve bekar.Olay bakımından samsun un en sakin dağlık ilçelerinde görev yapıyor ilçede ayda 2-3 jandarmalık olay ya oluyor yada olmuyor dedi.E polis hem sivil hayattaki eğitim bakımından uzman çavuştan eğitimli hemde görev yetki sorumluluk açısından uzmandan kat kat yetkili ama neden maaş olarak çok az alıyor sonuçta jandarma da kolluk gücü değil mi ?

Doğuda ki jandarma asayişciler , komandolar alsınlar diyecek lafım yok ama erzincanda görev yapan gecesi gündüzü tatili belli olmayan polisten nasıl oluyorda samsundaki uzman çavuş daha fazla para alıyor ? Valla benim zoruma gitti.Uzman çavuş abi diyorki haftada 1 nöbet hariç 5-6 mesai biter her akşam spor salonundayım ve yabancı dil kursuna gidiyorum gitsin yaşasın ayağına taşta değmesin ama benim amca oğlu bayram iznine bile gelemedi bu nasıl adalet ?

Jandarma doğuda fazla alabilir üs bölgesi vs terördü tazminattı vs vs söz yok ama batıdaki adam nasıl fazla alıyor aklım almıyor.Birde Tsk daki piyade teğmenden bile fazla alıyorum diyor e adam neden subay olup 15 sene zorunlu görev yapsınki gider jandarma da sözleşme imzalar uzman olur etliye sütlüye karışmaz 25-26k çeker parayı.Jandarmanın asayişi ,komandosu hariç teröre bakmıyorlar örneğin trafikçisi terör operasyonlarına gitmiyor bile ..E tsk daki her piyade komando olsun olmasın dağ bayır geziyor birde tsk daki uzmanların işi jandarmandan 10 -20 -30 kat daha zormuş poliside geçtim jandarma uzman nasıl oluyorda bir piyade teğmenden fazla para alıyor.Polis abilerim hadi sizin sesiniz çıkmıyor amirlerinizin vs zoruna gitmiyor mu tepedekilere hiç maaş olayını bildiren bir amir müdür vs yok mu sonuçta onlarda size göre orantılı maaş alıyor.Valla lisans mezunuyum ve polis olma niyetim vardı jandarma uzman abinin söylemlerinden sonra ve amca oğlunun çektiği çileyi gördükten sonra başvuru bile yapmasım gelmedi.

tsk,polis,jandarma hepsi bizim ayaklarına taş değmesin ama biri diğerinden fazla çalıştığı halde neden adalet işlemiyor ona değinmek istedim


Muerem
Şef
04 Temmuz 2023 17:07

Kardeşim jandarma diyince herkesin aklına dağda bayırda terörle mücadele ediyor algısı oluşturulmuş sanırsın il ilçe merkezlerinde o koca sahil hattında hiç jandarma yok bir polisin nasıl 50 farklı şubesi birimi varsa jandarmanında aynı şekilde var misal trafik misal mali konulara bakan birimi misal atlı jandarma şimdi terörle mücadele eden jöhü vesayresi 50 değil 100 alsın her baba yiğit yapamaz o işi ama verdin örnek gibi Samsunda polis 16 alır jandarma 26 Van da polis 20 alır jandarma 35 bin alır bu böyle

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