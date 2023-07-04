Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Temmuz 2023 16:59
Taltif var mı?

Arkadaşlar deprem bölgesinde çalışanlara taltif verildi mi? Kastamonu'dan bir arkadaşla görüşüyorduk muhabbeti geçti de. Deprem bölgesinde günlük harcırah, terör veya AFAD dışında herhangi bir ücret yatıyor mu?

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEv Araba Hayal oldu karin tokluğuna çalışİstihdam listesi açıklayan illerNedir bu MASSERATİLİ POLİS mevzusuTemmuzda Emekli olacak polis maası ne olurÇorum emniyetinde koruma şube polisine çifte muamele !5 Temmuzdaki beklentiniz nedir ?Deprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerTrafik polisi bayram taltifi yatacak miTEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİ

Sözlük

artık kimsenin karşı tarafı dinelmemesi 3 Kuru soğan 3 sahip olduklarınız sonunda size sahip olur 1 editörlerin yetkileri 3 kadınlarda evde kalma yaşı 6 beste 1 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 2 bal kabağı 2 efendi köle ilişkisi 1 kemençe 1

Son Haberler

Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanname ve bildirimleri verme süresini uzattıKamuda maaş uçurumu: İşçi, genel müdürü geride bıraktıTıp mezunu otobüs şoförü cinayetinin faili de tutuklandıAnkara Emniyetinin 'Hayalet İz Operasyonu' 18 aylık fiziki ve teknik takiple düzenlendiİnce'ye 'sosyal medya kumpası' sanıkları hakim karşısına çıkıyor

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?