KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Temmuz 2023 17:25
Sağlık Kurulu Kararı

Arkadaşlar merhaba, bugün sağlık kurulu raporumun sonucunu aldım. Karar kısmımda 7A/1 ve 42A/F7 Ek-D(1)?e göre muvazzaf sözleşmeli subay veya astsubay olur yazıyor. Sonuç olumlu fakat karar kısmında tanı yazmasının sebebi nedir peki? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim. Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

MSB msu personel mulakat sonuclari ne zaman aciklanirHeyet Raporu İtirazHeyet raporuna itirazUyum bozukluğu tanıı sildirmeÜroloji asemYeni alımlar için (Acil)Göz ölçüm makinesi problemiMülakat İptal Davası Mahkemeye Verdim

Sözlük

psikolojik hastalıkların nedeni 4 uzay üssü 1 bir kitabın birden fazla okunması 3 57-58-86 9 yazım yanlışı 1 Sirius yıldızı 1 Deprem 2 bal kabağı 2 imrahor 3 anlatım bozukluğu 2

Son Haberler

Tabancayla rastgele açılan ateş sonucu 11 yaşındaki çocuk öldüLizbon Büyükelçisi Murat Karagöz son yolculuğuna uğurlandıBorsa günü düşüşle tamamladıYılın ilk yarısında otomotiv satışları rekor kırdıCHP'de 'değişim tartışmaları: İmamoğlu ve Tunç Soyer bir araya geldi

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?